Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — специально для поклонников морских боев

Абонентам тарифного плана «Игровой» компании «Ростелеком» стали доступны новые возможности в опции «Игры Wargaming». Поклонники военно-морской игры World of Warships могут получить эксклюзивный премиум-линкор VIII уровня «В.И. Ленин», а также слот в порту, командира с дополнительными очками навыков и другие бонусы.

«Ростелеком» развивает экосистему цифровых сервисов для геймеров с 2016 года, в центре которой тарифный план «Игровой» — он разработан специально под потребности онлайн-игроков. Партнерами «Игрового» являются ведущие производители и поставщики самых популярных онлайн-игр, включая World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes. Только абоненты тарифа могут воспользоваться уникальными игровыми условиями и опциями, недоступными более нигде.

«“Ростелеком” специально для фанатов World of Warships подготовил особый подарок — советский линкор VIII уровня “В.И. Ленин”. Нашим абонентам он доступен бесплатно — после активации опции “Игры Wargaming”. Корабль обладает целым рядом сильных сторон, которые позволят поклонникам морских боев быстрее добиваться преимуществ и побед», — отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.

Советский линкор VIII уровня «В.И. Ленин» — быстроходный линейный корабль с 406-мм артиллерией. Корабль имеет мощные орудия с сосредоточением башен главного калибра в носовой части и надежную броню. Его преимущества особенно полно раскрываются в ближнем бою, при этом максимальная дальность стрельбы — 18,4 километра. Также игроки World of Warships на все время действия тарифного плана получают премиум-аккаунт, обеспечивающий дополнительные 50 % к заработку кредитов и опыта в игре.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте gg.rt.ru и по бесплатному номеру 8 800-1000-800.