В Брянской области утвердили дату выборов губернатора

Выборы губернатора Брянской области состоятся 13 сентября 2020 года. Дату голосования назначили депутаты областной Думы на очередном заседании, которое прошло 11 июня.

В этот день состоится Единый день голосования. По всей стране будут выбирать губернаторов, областных и городских депутатов.

Предвыборная кампания начнется уже 12 июня. Как стало известно ранее, на выборы точно пойдет действующий глава региона Александр Богомаз.Его кандидатуру согласовали однопартийцы. Также решение баллотироваться на второй срок поддержал президент.

Другие партии пока не выдвинули своих кандидатов. Однако сделают это в скором времени.

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