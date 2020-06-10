2020-06-10T14:47:54+03:00
Общество

Карта распространение и статистика заболевания коронавируса в Брянской области на 10 июня 2020 года

Мы составили карту и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 10 июня 2020 года
Мария Дедкова
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Больше всего новых случаев заражения в Брянске.Больше всего новых случаев заражения в Брянске.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянской области на 10 июня зарегистрировали 90 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных на вторник составляет 4641 человек.

Из больниц выписали 3217 пациентов. Из них 97 - за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Дятьковском и Брянском районах .

Новые случаи по районам области:

— Брянск – 2030 (+67)

— Брянский район – 310 (+4)

— Дятьковский район – 254 (+8)

— Сельцо – 214 (+2)

— Карачевский район – 204 (+1)

— Унечский район – 179 (+1)

Клинцы – 109

Фокино – 99

— Погарский район – 98 (+1)

— Жуковский район – 94 (+1)

— Трубчевский район – 92

Новозыбков – 82 (+2)

— Стародубский район – 69

— Брасовский район – 67

— Клетнянский район – 67

— Выгоничский район – 59 (+1)

— Климовский район – 74

— Почепский район – 65

— Мглинский район – 59

— Суземский район – 55

— Навлинский район – 53

— Красногорский район – 46

— Суражский район – 45

— Комаричский район – 39

— Гордеевский район – 32 (+1)

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 29

— Дубровский район – 26

— Рогнединский район – 18

— Злынковский район – 20

— Жирятинский район – 14 (+1)

— Иногородние – 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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