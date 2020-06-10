Карта распространение и статистика заболевания коронавируса в Брянской области на 10 июня 2020 года
В Брянской области на 10 июня зарегистрировали 90 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных на вторник составляет 4641 человек.
Из больниц выписали 3217 пациентов. Из них 97 - за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Дятьковском и Брянском районах .
Новые случаи по районам области:
— Брянск – 2030 (+67)
— Брянский район – 310 (+4)
— Дятьковский район – 254 (+8)
— Сельцо – 214 (+2)
— Карачевский район – 204 (+1)
— Унечский район – 179 (+1)
— Клинцы – 109
— Фокино – 99
— Погарский район – 98 (+1)
— Жуковский район – 94 (+1)
— Трубчевский район – 92
— Новозыбков – 82 (+2)
— Стародубский район – 69
— Брасовский район – 67
— Клетнянский район – 67
— Выгоничский район – 59 (+1)
— Климовский район – 74
— Почепский район – 65
— Мглинский район – 59
— Суземский район – 55
— Навлинский район – 53
— Красногорский район – 46
— Суражский район – 45
— Комаричский район – 39
— Гордеевский район – 32 (+1)
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 29
— Дубровский район – 26
— Рогнединский район – 18
— Злынковский район – 20
— Жирятинский район – 14 (+1)
— Иногородние – 9.
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ИСТОЧНИК KP.RU