2020-06-13T19:10:41+03:00
Общество

Брянцев предупредили о грозе и граде в воскресенье

Днем воздух прогреется до 27 градусов тепла
Марина АНТОНОВА
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Река может выйти из берегов.Река может выйти из берегов.Фото: Марина АНТОНОВА
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Жителей Брянской области предупредили о грозе и граде в воскресенье, 14 июня. Непогода может обрушиться на регион как ночью, так и днем. Порывы ветра во время грозы обещают от 15 до 20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, 14 июня будет облачно с прояснениями. Ночью температура - от 12 до 17 тепла, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 8-13 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за непогоды могут погибнуть сельскохозяйственные культуры. А также возможны обрывы линий связи и электроэнергии, нарушения в работе транспорта, скопление воды в низменных участках местности и затопление приусадебных участков, расположенных в поймах рек.

В Брянской области из берегов могут выйти Десна, Болва, Ипуть и Судость. Дождевой паводок ожидают в Брянске, Рогнединском, Дубровском, Жуковском, Брянском, Погарском и Суражском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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