2020-06-13T11:13:36+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 13 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 13 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянской области 13 июня зарегистрировали 95 новых случая COVID-19. Общее число заразившихся составляет 4920 человек, сообщает оперативный штаб.

Из больниц выписали 3519 пациентов. Из них 88 - за последние сутки.

Больше всего новых случаев заражения в Брянске (49), Дятьковском районе (17) и Карачаевском районе (11).

Новые случаи коронавируса по районам области:

— Брянск – 2152 (+49)

— Брянский район – 346 (+4)

— Дятьковский район – 278 (+17)

— Сельцо – 216 (+1)

— Карачевский район – 221 (+11)

— Унечский район – 190

Клинцы – 109

Фокино – 104 (+5)

— Погарский район – 99

— Жуковский район – 95

— Трубчевский район – 97

Новозыбков – 98 (+6)

— Стародубский район – 74

— Брасовский район – 68 (+1)

— Клетнянский район – 67

— Выгоничский район – 67 (+1)

— Климовский район – 76

— Почепский район – 67

— Мглинский район – 65

— Суземский район – 56

— Навлинский район – 54

— Красногорский район – 46

— Суражский район – 54

— Комаричский район – 40

— Гордеевский район – 34

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Дубровский район – 26

— Рогнединский район – 18

— Злынковский район – 20

— Жирятинский район – 14

— Иногородние – 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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