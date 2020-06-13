Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 13 июня 2020 года
В Брянской области 13 июня зарегистрировали 95 новых случая COVID-19. Общее число заразившихся составляет 4920 человек, сообщает оперативный штаб.
Из больниц выписали 3519 пациентов. Из них 88 - за последние сутки.
Больше всего новых случаев заражения в Брянске (49), Дятьковском районе (17) и Карачаевском районе (11).
Новые случаи коронавируса по районам области:
— Брянск – 2152 (+49)
— Брянский район – 346 (+4)
— Дятьковский район – 278 (+17)
— Сельцо – 216 (+1)
— Карачевский район – 221 (+11)
— Унечский район – 190
— Клинцы – 109
— Фокино – 104 (+5)
— Погарский район – 99
— Жуковский район – 95
— Трубчевский район – 97
— Новозыбков – 98 (+6)
— Стародубский район – 74
— Брасовский район – 68 (+1)
— Клетнянский район – 67
— Выгоничский район – 67 (+1)
— Климовский район – 76
— Почепский район – 67
— Мглинский район – 65
— Суземский район – 56
— Навлинский район – 54
— Красногорский район – 46
— Суражский район – 54
— Комаричский район – 40
— Гордеевский район – 34
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Дубровский район – 26
— Рогнединский район – 18
— Злынковский район – 20
— Жирятинский район – 14
— Иногородние – 9.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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