2020-06-10T14:46:36+03:00
Происшествия

По факту гибели детей на пляже в Бежице завели уголовное дело

Расследование продолжается
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Брянске следователи завели уголовное дело по факту гибели детей на пляже в Бежицком районе. Тела двух девочек из Десны подняли водолазы. Одной из них было 11 лет, второй -17.

- Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напоминают родителям, что в период каникул нужно быть более внимательными к детям и не отпускать их одних к водоемам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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