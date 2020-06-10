По факту гибели детей на пляже в Бежице завели уголовное дело

В Брянске следователи завели уголовное дело по факту гибели детей на пляже в Бежицком районе. Тела двух девочек из Десны подняли водолазы. Одной из них было 11 лет, второй -17.

- Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напоминают родителям, что в период каникул нужно быть более внимательными к детям и не отпускать их одних к водоемам.

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