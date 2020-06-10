2020-06-10T00:16:06+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 10 июня 2020 года: брянцы вышли из самоизоляции

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 10 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянской области приступили к первому этапу снятия ограничений, которые ввели из-за коронавируса. Это связано с тем, что заболеваемость стабильно снижается. В регионе не фиксируют новых вспышек инфекции. В больницах есть свободные койки, в регионе достаточный объем тестирования на коронавирус.

Решение о снятии ограничений приняли на заседании оператиного штаба. Открылись магазины одежды и обуви, других непродовольственных товаров. В торговом зале один покупатель должен находиться на четырех квадратных метрах.

Такое же требование к прихожанам брянских храмов. Впервые после введения самоизоляции служба проходила не только со священнослужителями. Брянцам разрешили прогулки на свежем воздухе. Нельзя, правда, посещать детские площадки. Но этот запрет давно не соблюдают. Заниматься спортом можно на расстоянии пяти метров друг от друга.

Все горожане должны носить маски и в храмах, и в магазинах, и в местах скопления людей на улице.

Несмотря на то, что работает большая часть населения области, остаются закрытыми детские сады. Образовательные учреждения смогут открыть.только на втором этапе снятия ограничений.

Кстати, за последние сутки в Брянской области коронавирусом заболели 93 человека. Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом - 4551. 3120 человек уже вылечились, 31 пациент умер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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