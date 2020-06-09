2020-06-08T23:32:47+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 июня 2020 года: режим самоизоляции отменен

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 9 июня 2020 года
Мария Дедкова
Поделиться:
Брянцам разрешили прогулки на свежем воздухе.Брянцам разрешили прогулки на свежем воздухе.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Брянской области с 9 июня наконец-то стартует первый этап снятия ограничений. Такое решение приняли на очередном заседании оперативного штаба.

Режим самоизоляции отменяется, несмотря на показатели коэффициента по распространению коронавируса. Отменяется и пропускной режим.

Брянцам разрешают гулять на свежем воздухе, заниматься спортом на улице. Кроме того, открываются непродовольственные магазины площадью меньше 400 квадратных метров с отдельным входом. Возобновят свою работу ЗАГСы.

Однако масочный режим по области продолжит действовать.

Также самоизоляция остается актуальной для брянцев старше 65 лет. Они должны оставаться дома.

Тем временем, в Брянской области за последние сутки подтвердили 94 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 4458. За сутки диагноз сняли у 104 пациентов. Всего вылечились 3021 человек.

В Брянской области междугородние автобусы будут ходить по-прежнему. Последние ограничения также решили снять с 9 июня.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В брянской горбольнице №1 рассказали о зарплатах санитарок за май
С начала весны клещи покусали 258 брянцев
Брянцы спасаются от жары на пляжах
В Клинцах сняли на видео грозовой вал
По всей Брянской области с 9 июня откроют автобусное сообщение
ВТБ открыл 93% сети своих офисов
Брянские магазины одежды и обуви могут открыться 9 июня
Пьяный житель Сельцо отобрал у прохожей телефон и убежал
В Брянске пятерых чиновников оштрафовали за ремонт круглого сквера
ВТБ запустил биржевой фонд для инвестиций в золото
На улице Щукина в Брянске установили новый светофор
В Брянске коронавирус выявили у 37 человек
Стал известен обновленный коэффициент коронавируса в Брянской области
Попались, которые скрывались
В брянской полиции прокомментировали аварию с патрульной машиной
В Жуковке вновь горел мусорный полигон
В Брянской области подтвердили 94 новых случая заболевания коронавирусом за сутки
Прилетевших в Краснодар брянцев отправили на 14 дней в обсерватор
Бывшему заммэра Брянска Виктору Филипкову отказали снять судимость
В Злынковском районе перевернулась полицейская машина
Жители Брянска вышли на массовые прогулки на самоизоляции
В Клинцах ливень затопил центральные улицы
В Брянской области ищут пропавшую 83-летнюю Марию Веникову
В День России в брянских дворах пройдут мини-концерты
В Брянске сквер возле цирка зарос травой
В Дятькове во время столкновения машины и мопеда пострадал 13-летний школьник
Брянская область оказалась на 24-м месте по суточному приросту больных коронавирусом
В Брянске коронавирус выявили еще у 45 человек
Стал известен новый брянский коэффициент распространения коронавируса