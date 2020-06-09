Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 июня 2020 года: режим самоизоляции отменен
В Брянской области с 9 июня наконец-то стартует первый этап снятия ограничений. Такое решение приняли на очередном заседании оперативного штаба.
Режим самоизоляции отменяется, несмотря на показатели коэффициента по распространению коронавируса. Отменяется и пропускной режим.
Брянцам разрешают гулять на свежем воздухе, заниматься спортом на улице. Кроме того, открываются непродовольственные магазины площадью меньше 400 квадратных метров с отдельным входом. Возобновят свою работу ЗАГСы.
Однако масочный режим по области продолжит действовать.
Также самоизоляция остается актуальной для брянцев старше 65 лет. Они должны оставаться дома.
Тем временем, в Брянской области за последние сутки подтвердили 94 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 4458. За сутки диагноз сняли у 104 пациентов. Всего вылечились 3021 человек.
В Брянской области междугородние автобусы будут ходить по-прежнему. Последние ограничения также решили снять с 9 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU