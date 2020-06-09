2020-06-09T17:54:46+03:00
Общество

Карта распространение и статистика заболевания коронавируса в Брянской области на 9 июня 2020 года

Мы составили карту и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 9 июня 2020 года
Мария Дедкова
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области на 9 июня зарегистрировали 93 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных на вторник составляет 4551 человек.

Из больниц выписали больше половины - 3120 пациентов. Из них 99 - за последние сутки.

Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Карачевском районе и Новозыбкове.

Новые случаи по районам области:

— Брянск – 1963 (+44)

— Брянский район – 306 (+1)

— Дятьковский район – 246 (+5)

— Сельцо – 212 (+3)

— Карачевский район – 203 (+11)

— Унечский район – 178 (+2)

Клинцы – 109

Фокино – 99

— Погарский район – 97 (+6)

— Жуковский район – 93

— Трубчевский район – 92

— Новозыбков – 80 (+10)

— Климовский район – 74

— Стародубский район – 69 (+2)

— Брасовский район – 67

— Клетнянский район – 67

— Почепский район – 65 (+2)

— Мглинский район – 59 (+1)

— Выгоничский район – 58

— Суземский район – 55

— Навлинский район – 53 (+2)

— Красногорский район – 46

— Суражский район – 45

— Комаричский район – 39

— Гордеевский район – 31

— Севский район – 30 (+3)

— Клинцовский район – 29

— Дубровский район – 26

— Злынковский район – 20

— Рогнединский район – 18

— Жирятинский район – 13

— Иногородние – 9(+1)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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