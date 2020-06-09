Карта распространение и статистика заболевания коронавируса в Брянской области на 9 июня 2020 года
В Брянской области на 9 июня зарегистрировали 93 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных на вторник составляет 4551 человек.
Из больниц выписали больше половины - 3120 пациентов. Из них 99 - за последние сутки.
Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Карачевском районе и Новозыбкове.
Новые случаи по районам области:
— Брянск – 1963 (+44)
— Брянский район – 306 (+1)
— Дятьковский район – 246 (+5)
— Сельцо – 212 (+3)
— Карачевский район – 203 (+11)
— Унечский район – 178 (+2)
— Клинцы – 109
— Фокино – 99
— Погарский район – 97 (+6)
— Жуковский район – 93
— Трубчевский район – 92
— Новозыбков – 80 (+10)
— Климовский район – 74
— Стародубский район – 69 (+2)
— Брасовский район – 67
— Клетнянский район – 67
— Почепский район – 65 (+2)
— Мглинский район – 59 (+1)
— Выгоничский район – 58
— Суземский район – 55
— Навлинский район – 53 (+2)
— Красногорский район – 46
— Суражский район – 45
— Комаричский район – 39
— Гордеевский район – 31
— Севский район – 30 (+3)
— Клинцовский район – 29
— Дубровский район – 26
— Злынковский район – 20
— Рогнединский район – 18
— Жирятинский район – 13
— Иногородние – 9(+1)
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ИСТОЧНИК KP.RU