Карта распространение и статистика заболевания коронавируса в Брянской области на 9 июня 2020 года

«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: отец через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка

Теперь иркутянин Роман Климов планирует встретиться с инспекторами Владиславом Харахиновым и Анатолием Зверевым и пожать им руку