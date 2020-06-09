Выход из режима самоизоляции в Брянской области: открытие магазинов, прогулки и занятие спортом на улице

Радостная новость для всех жителей Брянской области - в регионе приступили к первому этапу снятии ограничений. Как говорят в оперативном штабе региона, отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Коэффициент распространения коронавируса меньше уже около недели меньше единицы, тестов и свободных коек в больницах по области достаточно. Теперь брянцам разрешили выходить на улицу и ездить на работу без пропусков. Оставаться дома или на даче должны только пенсионеры старше 65 лет.

Брянцы смогут гулять во дворе домов, заниматься спортом на свежем воздухе. Но расстояние между занимающимися должно быть не меньше пяти метров, а гулять можно только по двое. На детские площадки пока выходить запрещено.

В магазинах, на улице и в транспорте брянцы должны соблюдать дистанцию в полтора метра.

Остается в силе запрет на проведение массовых мероприятий. Но данное ограничение не распространяется на съезды политических партий, конференций, общественных организаций. В любом случае участники сходок должны соблюдать санитарные правила.

Закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также кафе, рестораны, салоны красоты и бани.

Наконец-то двери распахнут магазины, у которых площадь торгового зала меньше 400 квадратных метров и есть отдельный выход на улицу.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Куда девать детей родителям, которые вышли на работу - неизвестно. Все остальные ограничения остаются в силе. Те, кто приехал в Брянскую область из-за рубежа или других регионов должны две недели оставаться на самоизоляции у себя дома или в обсерваторе.

О своем прибытии нужно сообщить на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Брянской области по телефону (4832) 66-06-96, «горячую линию» Правительства Брянской области по телефону (4832) 64-47-10, по единому номеру «112» системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

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