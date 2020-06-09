2020-06-09T14:13:58+03:00
Экономика

Игорь Маковский: около 15 миллионов рублей направили «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года на природоохранные мероприятия

Программа обеспечения экологической безопасности направлена на реализацию Экологической политики электросетевого комплекса
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: «Россети Центр».Фото: «Россети Центр».
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В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в первом квартале Программы обеспечения экологической безопасности (далее Программа), направленной на реализацию Экологической политики электросетевого комплекса. С начала года энергетики выполнили в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ) более 30 природоохранных мероприятий. На эти цели направлено около 15 млн. рублей.

Большое внимание в Программе уделяется обеспечению экологически сбалансированного развития электроэнергетики. На это направлены, в частности, технические мероприятия по замене масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, которые в отличие от маслонаполненного оборудования, пожаробезопасны, обладают повышенными показателями надежности и долговечности, более высокими техническими показателями.

На электросетевых объектах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводится замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). В первом квартале энергетики заменили 445 километров провода. Эта мера позволяет уменьшить зону вырубки просек (производится для предотвращения аварий, связанных с падением на линии электропередачи деревьев), а также защитить от воздействия электрического тока птиц. Также в первом квартале компаниями приобретено более 4 тысяч специальных птицезащитных устройств, которые устанавливаются на опорах воздушных линий для обеспечения безопасности объектов животного мира при передаче электроэнергии, а также для снижения аварийности в электросетевом комплексе, связанной с жизнедеятельностью птиц.

Продолжалась и работа по контролю содержания количества загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов и в санитарно-защитных зонах производственных площадок, благоустройству и озеленению территории предприятий. С целью охраны и рационального использования водных ресурсов специалисты филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» регулярно проводили инструментальный контроль качества добываемых подземных и сточных вод.

«Выполнение природоохранных мероприятий мы рассматриваем не как часть вмененных нам обязательств – для нас это в первую очередь важная составляющая социальной ответственности. Системно работая над минимизацией негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, рационально используя природные ресурсы, строго контролируя соблюдение всех норм и требований в данной сфере, мы способствуем обеспечению экологической безопасности 20 регионов страны, улучшению качества окружающей среды», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

46 руководителей и специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», ответственных за охрану окружающей среды, прошли с начала года обучение по программам обеспечения экологической безопасности, в том числе при работах в области обращения с опасными отходами. Большая часть из них в связи с осложнением эпидемиологической обстановки получала новые знания в удаленном режиме.

В общей сложности в течение 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируют реализовать более 50 природоохранных мероприятий. На выполнение программы экологической безопасности будет направлено свыше 90 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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