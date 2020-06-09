В Брянске объявили экстренное предупреждение из-за жары

В Брянске объявили экстренное предупреждение из-за аномальной жары. Оно будет действовать до 12 июня. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура будет выше нормы на 7-9 градусов.

Из-за такой погоды возрастает риск природных пожаров, огонь может перекинуться на жилые дома. Жителям грозят тепловые удары. Могут возникнуть нарушения в работе объектов электроснабжения. А также увеличится количество происшествий на воде.

- При возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций немедленно введут соответствующие режимы функционирования районных звеньев системы предупреждения и ликвидации ЧС, - говорят в пресс-службе мэрии Брянска. - В случае ЧС оповестят население и информируют дежурного отдела единой диспетчерской службы.

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