2020-06-09T09:51:48+03:00
Общество

В Брянске объявили экстренное предупреждение из-за жары

Температура будет на 7-9 градусов выше нормы
Марина АНТОНОВА
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Предупреждение будет действовать до 12 июня.Предупреждение будет действовать до 12 июня.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске объявили экстренное предупреждение из-за аномальной жары. Оно будет действовать до 12 июня. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура будет выше нормы на 7-9 градусов.

Из-за такой погоды возрастает риск природных пожаров, огонь может перекинуться на жилые дома. Жителям грозят тепловые удары. Могут возникнуть нарушения в работе объектов электроснабжения. А также увеличится количество происшествий на воде.

- При возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций немедленно введут соответствующие режимы функционирования районных звеньев системы предупреждения и ликвидации ЧС, - говорят в пресс-службе мэрии Брянска. - В случае ЧС оповестят население и информируют дежурного отдела единой диспетчерской службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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