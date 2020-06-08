В Брянской области с 9 июня отменят самоизоляцию

В Брянской области во вторник, 9 июня, отменят самоизоляцию. В регионе стартует первый этап снятия ограничений. Такое решение приняли 8 июня на очередном заседании оперативного штаба.

Брянцам разрешают гулять на свежем воздухе, заниматься спортом на улице. К слову, в последние дни режим повышенной готовности не останавливал горожан.

В регионе откроются непродовольственные магазины площадью меньше 400 квадратных метров с отдельным входом, сообщает ГТРК "Брянск". Для работающих Брянцев отменят пропускной режим. Возобновят свою работу ЗАГСы.

Масочный режим продолжит действовать в области.

Самоизоляцию обязаны будут соблюдать только жители старье 65 лет. Остается в силе запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий.

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