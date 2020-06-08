2020-06-08T14:02:25+03:00
Общество

За три года отремонтируют 11 брянских школ искусств

В этом году на работы выделили 70 миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянской области за три года планируют отремонтировать 11 детских школ искусств. Работы пройдут с 2020-й по 2022 годы. В этом году из бюджетов всех уровней на ремонт выделили 70 миллионов рублей.

За эти деньги к новому учебному году заменят систему отопления и электрику, отремонтируют кровлю и фасад, помещения внутри здания школы искусств в деревне Добрунь Брянского района.

Работы пройдут в Трубчевской детской школе искусств имени Анастасии Вяльцевой. Капитально отремонтируют два корпуса, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Здесь полностью заменят крыши, инженерные сети, полы, отремонтируют стены и потолки. В зданиях установят новые окна и частично укрепят фундаменты.

Кроме того, по программе «Культурная среда» брянские школы искусств получают новые инструменты и учебную литературу. До 2023 года переоснастят 13 учебных заведений. На это потратят 57 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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