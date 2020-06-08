2020-06-08T12:06:08+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 8 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 8 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 8 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 4458 человек. За сутки выявили 94 новых случаев заболевания. Выздоровели 104 пациента.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске (37), Новозыбкове (9) и Суземском районе (11).

Новые случаи по районам области:

— Брянск – 1919 (+37)

— Брянский район – 305 (+1)

— Дятьковский район – 241

— Сельцо – 209 (+2)

— Карачевский район – 192 (+4)

— Унечский район – 176

Клинцы – 109 (+1)

Фокино – 99 (+1)

— Жуковский район – 93 (+2)

— Трубчевский район – 92 (+2)

— Погарский район – 91

— Климовский район – 74 (+5)

— Новозыбков – 70 (+9)

— Брасовский район – 67

— Клетнянский район – 67 (+1)

— Стародубский район – 67 (+5)

— Почепский район – 63 (+3)

— Выгоничский район – 58

— Мглинский район – 58 (+2)

— Суземский район – 55 (+11)

— Навлинский район – 51 (+1)

— Красногорский район – 46

— Суражский район – 45

— Комаричский район – 39

— Гордеевский район – 31

— Клинцовский район – 29

— Севский район – 27 (+3)

— Дубровский район – 26

— Злынковский район – 20 (+4)

— Рогнединский район – 18

— Жирятинский район – 13

— Иногородние – 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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