Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 8 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 8 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 4458 человек. За сутки выявили 94 новых случаев заболевания. Выздоровели 104 пациента.
Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске (37), Новозыбкове (9) и Суземском районе (11).
Новые случаи по районам области:
— Брянск – 1919 (+37)
— Брянский район – 305 (+1)
— Дятьковский район – 241
— Сельцо – 209 (+2)
— Карачевский район – 192 (+4)
— Унечский район – 176
— Клинцы – 109 (+1)
— Фокино – 99 (+1)
— Жуковский район – 93 (+2)
— Трубчевский район – 92 (+2)
— Погарский район – 91
— Климовский район – 74 (+5)
— Новозыбков – 70 (+9)
— Брасовский район – 67
— Клетнянский район – 67 (+1)
— Стародубский район – 67 (+5)
— Почепский район – 63 (+3)
— Выгоничский район – 58
— Мглинский район – 58 (+2)
— Суземский район – 55 (+11)
— Навлинский район – 51 (+1)
— Красногорский район – 46
— Суражский район – 45
— Комаричский район – 39
— Гордеевский район – 31
— Клинцовский район – 29
— Севский район – 27 (+3)
— Дубровский район – 26
— Злынковский район – 20 (+4)
— Рогнединский район – 18
— Жирятинский район – 13
— Иногородние – 8.
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ИСТОЧНИК KP.RU