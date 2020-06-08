Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 июня 2020 года
Жители Брянской области продолжают болеть коронавирусом. На 1.00 8 июня в регионе выявили еще 95 новых случаев COVID-19. Всего по области коронавирус подхватили 4364 человека.
Больше половины из них выздоровели. Диагноз сняли у 2917 пациентов, из них 99 за последние 24 часа.
К счастью, в последние дни летальных исходов не регистрируют.
В Брянской области зафиксировали рост коэффициента распространения коронавируса. На воскресенье, 7 июня, он равен 0,95.
Напомним, коэффициент является одним из важных показателей эпидемиологической стабильности региона. Для снятия ограничений он должен быть меньше единицы около 10 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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