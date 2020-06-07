2020-06-07T18:59:32+03:00
Общество

Брянцев предупредили о жаре 8 июня

Днем температура воздуха прогреется до +29
Мария Дедкова
Поделиться:
Из-за жары МЧС рекомендует населению соблюдать правила безопасности.Из-за жары МЧС рекомендует населению соблюдать правила безопасности.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Жителей Брянской области предупредили об экстремальной жаре 8 июня.

По данным Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник на территории региона прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 3-8, днем 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днем - от 24 до 29.

Из-за жары МЧС рекомендует населению соблюдать правила безопасности: носить светлую одежду с головным убором, чаще находитесь в тени, не употребляйте алкогольные напитки.

Помните, что при резком перепаде температур, вследствие ныряния в воду, возможны спазмы дыхания, нарушения сердцебиения. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста и люди с сердечнососудистыми заболеваниями.

Не отпускайте детей к водоемам без присмотра.

ВАЖНО

В случае ЧП звоните:

- единый телефон пожарных-спасателей - "01" или «101»;

- «телефон доверия» регионального управления МЧС- 8(4832) 443-000;

-единый телефон вызова экстренных оперативных служб - «112».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянской области ищут пропавшую 83-летнюю Марию Веникову
В День России в брянских дворах пройдут мини-концерты
В Брянске сквер возле цирка зарос травой
В Дятькове во время столкновения машины и мопеда пострадал 13-летний школьник
Брянская область оказалась на 24-м месте по суточному приросту больных коронавирусом
В Брянске коронавирус выявили еще у 45 человек
Стал известен новый брянский коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области коронавирусом заболели еще 95 человек
В Брянской области ищут двух арбитражных судей
Жители Клинцов опасаются разрушения исторического здания техникума
На брянскую чиновницу завели уголовное дело из-за истощенной 7-летней девочки
В Брянске разгорается спор из-за зарплат санитаркам в горбольнице №1
Главный следователь страны Александр Бастрыкин выразил соболезнования семье брянского волонтера
Брянская область вошла в пятерку лидеров по работе кардиологов
Еще 98 человек в Брянской области выздоровели
В Брянской области выявили 95 новых случаев коронавируса
Прокуратура разъяснила детали приговора брянскому блогеру
В Брянске скончался боровшийся с раком 21-летний волонтер
В Брянске на месте концлагеря «Дулаг-142» появится мемориальный комплекс
Брянские таможенники остановили 13 грузовиков с станционными фруктами и овощами
В Выгоничском районе выпал град
На федеральных трассах в Брянской области будут ловить нарушителей среди водителей
ВТБ Лизинг в мае передал клиентам более 1,6 тысяч автомобилей
В Брянске на улице Советской высадят липы
В Брянске убрали свалку мусора возле дач
В Брянске отремонтировали половину улицы Фокина
Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»