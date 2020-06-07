Брянцев предупредили о жаре 8 июня

Жителей Брянской области предупредили об экстремальной жаре 8 июня.

По данным Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник на территории региона прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 3-8, днем 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днем - от 24 до 29.

Из-за жары МЧС рекомендует населению соблюдать правила безопасности: носить светлую одежду с головным убором, чаще находитесь в тени, не употребляйте алкогольные напитки.

Помните, что при резком перепаде температур, вследствие ныряния в воду, возможны спазмы дыхания, нарушения сердцебиения. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста и люди с сердечнососудистыми заболеваниями.

Не отпускайте детей к водоемам без присмотра.

ВАЖНО

В случае ЧП звоните:

- единый телефон пожарных-спасателей - "01" или «101»;

- «телефон доверия» регионального управления МЧС- 8(4832) 443-000;

-единый телефон вызова экстренных оперативных служб - «112».

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