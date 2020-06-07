Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 7 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 7 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 4364 человек. За сутки выявили 95 новых случаев заболевания. Выздоровели 99 пациентов.
Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске, Брянском, Дятьковском и Унечском районах.
Новые случаи по районам области:
— Брянск – 1882 (+45)
— Брянский район – 304 (+8)
— Дятьковский район – 241 (+7)
— Сельцо – 207
— Карачевский район – 188
— Унечский район – 176 (+7)
— Клинцы – 108
— Фокино – 98 (+2)
— Жуковский район – 91
— Погарский район – 91
— Трубчевский район – 90 (+1)
— Брасовский район – 67
— Клетнянский район – 66(+3)
— Климовский район – 69 (+6)
— Стародубский район – 62 (+1)
— Новозыбков – 61 (+3)
— Выгоничский район – 58(+1)
— Почепский район – 60 (+3)
— Мглинский район – 56(+5)
— Навлинский район – 50
— Красногорский район – 46
— Суражский район – 45(+1)
— Суземский район – 44
— Комаричский район – 39
— Гордеевский район – 31
— Клинцовский район – 29
— Дубровский район – 26
— Севский район – 24(+1)
— Рогнединский район – 18
— Злынковский район – 16
— Жирятинский район – 13 (+1)
— Иногородние – 8.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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