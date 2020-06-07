2020-06-07T11:53:14+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 7 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 7 июня 2020 года
Мария Дедкова
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Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске, Брянском, Дятьковском и Унечском районах.Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске, Брянском, Дятьковском и Унечском районах.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 7 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 4364 человек. За сутки выявили 95 новых случаев заболевания. Выздоровели 99 пациентов.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске, Брянском, Дятьковском и Унечском районах.

Новые случаи по районам области:

— Брянск – 1882 (+45)

— Брянский район – 304 (+8)

— Дятьковский район – 241 (+7)

— Сельцо – 207

— Карачевский район – 188

— Унечский район – 176 (+7)

Клинцы – 108

Фокино – 98 (+2)

— Жуковский район – 91

— Погарский район – 91

— Трубчевский район – 90 (+1)

— Брасовский район – 67

— Клетнянский район – 66(+3)

— Климовский район – 69 (+6)

— Стародубский район – 62 (+1)

Новозыбков – 61 (+3)

— Выгоничский район – 58(+1)

— Почепский район – 60 (+3)

— Мглинский район – 56(+5)

— Навлинский район – 50

— Красногорский район – 46

— Суражский район – 45(+1)

— Суземский район – 44

— Комаричский район – 39

— Гордеевский район – 31

— Клинцовский район – 29

— Дубровский район – 26

— Севский район – 24(+1)

— Рогнединский район – 18

— Злынковский район – 16

— Жирятинский район – 13 (+1)

— Иногородние – 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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