2020-06-07T11:02:37+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 7 июня 2020 года: горожане вышли на прогулки

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 7 июня 2020 года
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянской области за сутки коронавирусом заразились 95 человек. Общее число заболевших составляет 4364. Рост заболевших замедлился.

Выздоровели 2917 пациентов, из них 99 за последние 24 часа. Ни одной новой смерти в регионе не зафиксировали. Напомним, последнюю гибель зарегистрировали еще в мае.

За сутки в Брянской области провели 1219 тестов на новую инфекцию.

Коэффициент распространения COVID-19 вновь опустился меньше 1. Это означает, что снятие ограничений уже близко. Однако брянцы и так самовольно прекратили самоизоляцию. Толпы гуляющих заметили в центре города.

В области частично восстановили автобусное сообщение между Брянском и районами. Это коснулось только населенных пунктов, где нет пригородной железнодорожной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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