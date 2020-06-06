2020-06-06T12:27:12+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 6 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 6 июня 2020 года
Мария Дедкова
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Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске, Брянском, Унечском и Погарском районах.Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске, Брянском, Унечском и Погарском районах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 6 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 4269 человек. За сутки выявили 95 новых случаев заболевания. Выздоровели 98 человек.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске, Брянском, Унечском и Погарском районах.

Новые случаи по районам области:

— Брянск – 1837 (+21)

— Брянский район – 296 (+17)

— Дятьковский район – 234 (+5)

— Сельцо – 207 (+2)

— Карачевский район – 188 (+1)

— Унечский район – 169 (+13)

Клинцы – 108

Фокино – 96

— Жуковский район – 91 (+10)

— Погарский район – 91 (+13)

— Трубчевский район – 89 (+1)

— Брасовский район – 67

— Клетнянский район – 63 (+3)

— Климовский район – 63 (+2)

— Стародубский район – 61 (+1)

Новозыбков – 58

— Выгоничский район – 57(+1)

— Почепский район – 57 (+1)

— Мглинский район – 51(+1)

— Навлинский район – 50

— Красногорский район – 46

— Суражский район – 44

— Суземский район – 44

— Комаричский район – 39

— Гордеевский район – 31

— Клинцовский район – 29

— Дубровский район – 26

— Севский район – 23(+1)

— Рогнединский район – 18(+1)

— Злынковский район – 16

— Жирятинский район – 12

— Иногородние – 8(+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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