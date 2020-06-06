Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 6 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 6 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 4269 человек. За сутки выявили 95 новых случаев заболевания. Выздоровели 98 человек.
Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске, Брянском, Унечском и Погарском районах.
Новые случаи по районам области:
— Брянск – 1837 (+21)
— Брянский район – 296 (+17)
— Дятьковский район – 234 (+5)
— Сельцо – 207 (+2)
— Карачевский район – 188 (+1)
— Унечский район – 169 (+13)
— Клинцы – 108
— Фокино – 96
— Жуковский район – 91 (+10)
— Погарский район – 91 (+13)
— Трубчевский район – 89 (+1)
— Брасовский район – 67
— Клетнянский район – 63 (+3)
— Климовский район – 63 (+2)
— Стародубский район – 61 (+1)
— Новозыбков – 58
— Выгоничский район – 57(+1)
— Почепский район – 57 (+1)
— Мглинский район – 51(+1)
— Навлинский район – 50
— Красногорский район – 46
— Суражский район – 44
— Суземский район – 44
— Комаричский район – 39
— Гордеевский район – 31
— Клинцовский район – 29
— Дубровский район – 26
— Севский район – 23(+1)
— Рогнединский район – 18(+1)
— Злынковский район – 16
— Жирятинский район – 12
— Иногородние – 8(+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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