В Брянской области автобусное сообщение частично восстановят с 6 июня

С 6 июня в Брянской области частично восстановят автобусное сообщение между Брянском и районами. Это коснется только населенных пунктов, где нет пригородной железнодорожной сети.

В частности это - Гордеевский, Клетнянский, Климовский, Красногорский, Мглинский, Погарский, Рогнединский, Стародубский, Севский, Суражский, Трубчевский районы.

Напомним, межмуниципальные маршруты отменили в Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса.

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