В Брянской области автобусное сообщение частично восстановят с 6 июня
Это коснется только населенных пунктов, где нет пригородной железнодорожной сети
Фото: vk.com, "Брянский автобус"
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С 6 июня в Брянской области частично восстановят автобусное сообщение между Брянском и районами. Это коснется только населенных пунктов, где нет пригородной железнодорожной сети.
В частности это - Гордеевский, Клетнянский, Климовский, Красногорский, Мглинский, Погарский, Рогнединский, Стародубский, Севский, Суражский, Трубчевский районы.
Напомним, межмуниципальные маршруты отменили в Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU