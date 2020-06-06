2020-06-06T10:50:48+03:00
Общество

В Брянской области автобусное сообщение частично восстановят с 6 июня

Это коснется только населенных пунктов, где нет пригородной железнодорожной сети
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Брянский автобус"Фото: vk.com, "Брянский автобус"
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С 6 июня в Брянской области частично восстановят автобусное сообщение между Брянском и районами. Это коснется только населенных пунктов, где нет пригородной железнодорожной сети.

В частности это - Гордеевский, Клетнянский, Климовский, Красногорский, Мглинский, Погарский, Рогнединский, Стародубский, Севский, Суражский, Трубчевский районы.

Напомним, межмуниципальные маршруты отменили в Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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