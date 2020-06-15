2020-06-15T00:53:50+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 15 июня 2020 года: коэффициент распространения приблизился к единице

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 15 июня 2020 года, самые важные события
Анна ЛЕВКИНА
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Общее число всех брянских COVID-положительных достигло 5011.Общее число всех брянских COVID-положительных достигло 5011.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За сутки в Брянской области зафиксировали 91 новый случай коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 5011. При этом коэффициент распространения коронавируса незначительно вырос (примерно на 0,02) и приблизился к единице. Теперь он равен 0,995.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 90 брянцев. У них оказались отрицательными контрольные тесты на коронавирус. В итоге их выписали из инфекционных госпиталей. Победивших COVID-19 в регионе теперь 3609. Кстати, новых смертей в отчетный период не фиксировалось. Их по-прежнему 32.

Наибольший прирост новых случаев произошел в Новозыбкове (28). Суммарно число заболевших выросло там почти на четверть – с 98 до 126 случаев. Также в условном ТОП-3 оказался Брянск и Унечский район – 21 и 16 случаев соответственно. Между тем, первая тройка муниципальных образований с наибольшим числом инфицированных осталась неизменна: Брянск (2173), Брянский район (349), Дятьковский район (279).

В пяти брянских лаборатория за сутки выполнили 1108 тестов на коронавирус. COVID-19 выявлялся в каждом восьмом случае. Количество всех проведенных исследований составило без малого 62400.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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