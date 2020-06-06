Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 июня 2020 года

В Брянской области за сутки коронавирусом заразились 96 человек. Общее число заболевших составляет 4174. Рост заболевших в Брянске замедлился. Вторые стуки подряд число заболевших в городе не превышает 25 человек, тогда как раньше количество новых случаев было около полусотни.

На этот раз наибольший рост числа заразившихся коронавирусом в Погарском районе. За сутки зарегистрировали сразу 23 новых случая, общее число пациентов в районе достигло 78.

Выздоровели 2720 пациентов, из них 97 за последние 24 часа. Ни одной новой смерти не зафиксировали. По данным оперативного штаба, от коронавируса в регионе скончались 31 человек.

За сутки в Брянской области провели 1444 тестов на новую инфекцию.

По словам брянского губернатора, прогнозы главного санитарного врача региона таковы, что в ближайшее время мы выйдем на первый этап снятия ограничений. Но никакого распоряжения после этих слов не последовало. На очередном заседании оперативного штаба, которое прошло 5 июня, самоизоляцию отменять не стали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».