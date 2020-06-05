Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»

Почти 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома» приобрели жители Центрального федерального округа. Только за три весенних месяца их было куплено более 14 000, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярен сервис в Москве и Московской области: около 44 % всех пользователей проживают в столице и Подмосковье. На втором месте - Воронежская область, а третье делят между собой Липецкая и Смоленская области.

В услугу «Видеонаблюдение» входят облачный сервис видеонаблюдения и уличная или внутренняя камера с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время. Пользователь может настроить получение уведомлений о движении или звуке и в режиме онлайн просматривать видео. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней с возможностью выгрузки и сохранения клипов согласно выбранному тарифу.

Александр Святец, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Я помню те времена, когда видеонаблюдение было неким элементом роскоши. Позволить себе такую систему могли немногие. Это были громоздкие камеры с массой проводов, а изображение с них записывалось на кассету. Сейчас видеонаблюдение стало простым и доступным практически для каждого. Легкие компактные камеры пользователь может установить самостоятельно. Видео доступно в мобильном приложении. В любой момент можно проверить, как дела у пожилых родителей, делает ли уроки ребенок и не нашкодил ли любимый пес».

Алексей Куницын, москвич:

«Я поставил видеонаблюдение себе на дачу после одного неприятного случая. Прошлой осенью долго не мог дозвониться своей матери, которая проводит большую часть года за городом. После двух десятков попыток и обзвона соседей, которые, как назло, уже съехали в Москву, сорвался с работы и поехал на дачу. Стоит ли говорить, что все два часа в дороге мне представлялось самое худшее. К счастью, когда я ворвался на участок, обнаружил свою матушку в добром здравии. Она спокойно занималась своими делами в саду. А мобильник оставила где-то в доме и попросту его не слышала. В тот же день нашел в интернете предложение "Ростелекома" по видеонаблюдению и заказал сразу две камеры – уличную и внутреннюю. Теперь если что – просто проверяю видео в мобильном приложении».