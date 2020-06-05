2020-06-05T18:16:43+03:00
Ростелеком

Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»

Наиболее популярен сервис в Москве и Московской области
Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
Изменить размер текста:

Почти 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома» приобрели жители Центрального федерального округа. Только за три весенних месяца их было куплено более 14 000, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярен сервис в Москве и Московской области: около 44 % всех пользователей проживают в столице и Подмосковье. На втором месте - Воронежская область, а третье делят между собой Липецкая и Смоленская области.

В услугу «Видеонаблюдение» входят облачный сервис видеонаблюдения и уличная или внутренняя камера с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время. Пользователь может настроить получение уведомлений о движении или звуке и в режиме онлайн просматривать видео. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней с возможностью выгрузки и сохранения клипов согласно выбранному тарифу.

Александр Святец, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Я помню те времена, когда видеонаблюдение было неким элементом роскоши. Позволить себе такую систему могли немногие. Это были громоздкие камеры с массой проводов, а изображение с них записывалось на кассету. Сейчас видеонаблюдение стало простым и доступным практически для каждого. Легкие компактные камеры пользователь может установить самостоятельно. Видео доступно в мобильном приложении. В любой момент можно проверить, как дела у пожилых родителей, делает ли уроки ребенок и не нашкодил ли любимый пес».

Алексей Куницын, москвич:

«Я поставил видеонаблюдение себе на дачу после одного неприятного случая. Прошлой осенью долго не мог дозвониться своей матери, которая проводит большую часть года за городом. После двух десятков попыток и обзвона соседей, которые, как назло, уже съехали в Москву, сорвался с работы и поехал на дачу. Стоит ли говорить, что все два часа в дороге мне представлялось самое худшее. К счастью, когда я ворвался на участок, обнаружил свою матушку в добром здравии. Она спокойно занималась своими делами в саду. А мобильник оставила где-то в доме и попросту его не слышала. В тот же день нашел в интернете предложение "Ростелекома" по видеонаблюдению и заказал сразу две камеры – уличную и внутреннюю. Теперь если что – просто проверяю видео в мобильном приложении».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Ростелеком» и «Национальные телематические системы» будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы
«Ростелеком» и НТС объединят в СП свои экспертизу, компетенции и практический опыт реализации проектов создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС)
Новости 24
Брянские таможенники остановили 13 грузовиков с станционными фруктами и овощами
В Выгоничском районе выпал град
На федеральных трассах в Брянской области будут ловить нарушителей среди водителей
ВТБ Лизинг в мае передал клиентам более 1,6 тысяч автомобилей
В Брянске на улице Советской высадят липы
В Брянске убрали свалку мусора возле дач
В Брянске отремонтировали половину улицы Фокина
Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»
В Клинцах детский технопарк откроют в историческом здании
Стекляннорадицкой библиотеке присвоили имя Валентина Динабургского
В Брянске Александра Коломейцева отправили на год и три месяца в колонию
19-летний брянец продал автомобилисту поддельный страховой полис
ВТБ отмечает рост числа операций с иностранными ценными бумагами
Истощенная семилетняя девочка прибавила килограмм в весе
В Брянске задержали предполагаемого убийцу собственной матери
В Брянске три дня будут ловить пьяных водителей
В Брянске сторонники Коломейцев пришли поддержать его к зданию суда
ВТБ Лизинг пересмотрел график лизинговых платежей Делимобиля
В Злынковском районе поймали 16 иностранцев, которые направлялись на заработки в Москву
Брянскую управляющую компанию признали банкротом
Украинку осудили за продажу наркотиков в Брянске
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
В Брянске на улице 3-го Интернационала вырубили деревья
Двое жителей Брянска шантажировали знакомого интимными видео
Борис Пайкин поможет домохозяйкам
В Брянской области число заболевших коронавирусом выросло до 4174 человек
Трехлетняя приемная девочка в брянской семье умерла от рака
Ремонт ДК БМЗ в Брянске завершат к сентябрю