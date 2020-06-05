2020-06-05T15:19:16+03:00
Общество

Брянские семьи получили полтора миллиарда рублей единовременными пособиями на детей

Выплаты получили по 111 тысячам заявлений
Марина АНТОНОВА
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Деньги должны поступить на счет через восемь рабочих дней после подачи заявления.Деньги должны поступить на счет через восемь рабочих дней после подачи заявления.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На единовременные пособия брянским семьям за три первые дня июня направили полтора миллиона рублей. Выплаты осуществили по 111 тысячам заявлений. Деньги выплатили на 152 тысячи детей.

Всего брянцы подали 114 тысяч заявлений на детские пособия по 10 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ОПФР по Брянской области. Заявления на выплату рассматривают в течение пяти рабочих дней, деньги перечисляют в течение трех рабочих дней.

Если через восемь дней семья не получила выплату, обращение можно направить на специальный сервис Пенсионного фонда. Он разработан для выплаты единовременных пособий. Через него консультацию уже получили 90 брянских семей.

Сервис работает по рабочим дням с 9.00 до 18.00. Консультации будут доступны также в эти выходные дни 6 и 7 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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