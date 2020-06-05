2020-06-05T12:20:50+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 5 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 5 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 5 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 4174 человек. За сутки выявили 96 новых случаев заболевания. Выздоровели 97 человек.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Пожарском районе (23), Брянске (22), Унечском районе (15).

Распространение опасной инфекции по районам и городам области:

— Брянск – 1816 (+22)

— Брянский район – 279 (+2)

— Дятьковский район – 229 (+4)

— Сельцо – 205 (+1)

— Карачевский район – 187 (+4)

— Унечский район – 156 (+15)

Клинцы – 108

Фокино – 96

— Трубчевский район – 88 (+4)

— Жуковский район – 81

— Погарский район – 78 (+23)

— Брасовский район – 67

— Клетнянский район – 60

— Стародубский район – 60

— Климовский район – 61 (+1)

Новозыбков – 58

— Выгоничский район – 56

— Почепский район – 56 (+7)

— Мглинский район – 50

— Навлинский район – 50 (+1)

— Красногорский район – 46 (+1)

— Суражский район – 44

— Суземский район – 44 (+7)

— Комаричский район – 39 (+1)

— Гордеевский район – 31

— Клинцовский район – 29

— Дубровский район – 26

— Севский район – 22

— Рогнединский район – 17

— Злынковский район – 16

— Жирятинский район – 12 (+4)

— Иногородние – 7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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