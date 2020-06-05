Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 5 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 5 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 4174 человек. За сутки выявили 96 новых случаев заболевания. Выздоровели 97 человек.
Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Пожарском районе (23), Брянске (22), Унечском районе (15).
Распространение опасной инфекции по районам и городам области:
— Брянск – 1816 (+22)
— Брянский район – 279 (+2)
— Дятьковский район – 229 (+4)
— Сельцо – 205 (+1)
— Карачевский район – 187 (+4)
— Унечский район – 156 (+15)
— Клинцы – 108
— Фокино – 96
— Трубчевский район – 88 (+4)
— Жуковский район – 81
— Погарский район – 78 (+23)
— Брасовский район – 67
— Клетнянский район – 60
— Стародубский район – 60
— Климовский район – 61 (+1)
— Новозыбков – 58
— Выгоничский район – 56
— Почепский район – 56 (+7)
— Мглинский район – 50
— Навлинский район – 50 (+1)
— Красногорский район – 46 (+1)
— Суражский район – 44
— Суземский район – 44 (+7)
— Комаричский район – 39 (+1)
— Гордеевский район – 31
— Клинцовский район – 29
— Дубровский район – 26
— Севский район – 22
— Рогнединский район – 17
— Злынковский район – 16
— Жирятинский район – 12 (+4)
— Иногородние – 7.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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