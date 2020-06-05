2020-06-05T01:11:27+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 июня 2020 года: брянцы сыграли онлайн-свадьбу

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 5 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: телеканал "Брянская губерния".Фото: телеканал "Брянская губерния".
Изменить размер текста:

В Брянской области количество заболевших коронавирусом превысило четыре тысячи человек. На час ночи 5 июня общее число заразившихся составляет 4078. За все время выздоровели 2623 пациента. Умерли 31 брянец.

В Брянске молодожены сыграли первую онлайн-свадьбу. Застолье проходило в режиме конференции, через интернет выступали артисты. Угощение гостям привозили курьеры. Кстати. расписаться в ЗАГСе на самоизоляции можно, но на церемонии должны присутствовать только жених и невеста.

Главный врач городской больницы №1 Константин Воронцов сообщил, что в медучреждении предусмотрены дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусными пациентами. Минимальная зарплата санитарок составила 47 тысяч рублей. До этого медики, которые работают в приемном покое пожаловались, что не получают никаких доплат, так как больницу не перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. А пациенты с новой инфекцией все же поступают в лечебное учреждение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Поздравления с Днем семьи, любви и верности 2020
8 июля 2020 года отмечается День семьи, любви и верности — это один из самых молодых праздников, но при этом уходящий своими корнями в глубину веков российской истории. Мы подготовили красивые поздравления к этому дню в стихах и прозе
Новости 24
В Брянской области из-за дождей из берегов может выйти Болва
Сторонники Коломейцева пришли в здание правительства Брянской области
Жителя Гордеевки обвиняют в жестоком избиении жены
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
В Брянске в суд направили дело подполковника Алексея Сабадашева
Зарезавшая сына жительница Новозыбкова получила семь лет колонии
В Брянске прошла первая онлайн-свадьба
Недобросовестные брянские предприниматели повернули цивилизацию вспять
В брянской колонии заработали фонтаны
В Брянске Литейный мост готов на 60 процентов
На БМЗ проведен творческий конкурс в онлайн-формате
Изъятая из брянской приемной семьи девочка весила девять килограммов
В Брянской области раскрыли банду торговцев поддельными сигаретами
Анна Кузнецова о ситуации с истощенной брянской девочкой: «Ощущение, что ребенок просто стал невидимым для системы»
Дело об истязании брянской девочки- на контроле Генпрокурора и Бориса Пайкина
В Брянске вместо ДК "Юность" будет ресторан
В Брянске на следующей неделе ждут 30-градусную жару
В Стародубе наказали сотрудника МУПа за слив сточных вод