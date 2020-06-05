Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 июня 2020 года: брянцы сыграли онлайн-свадьбу

В Брянской области количество заболевших коронавирусом превысило четыре тысячи человек. На час ночи 5 июня общее число заразившихся составляет 4078. За все время выздоровели 2623 пациента. Умерли 31 брянец.

В Брянске молодожены сыграли первую онлайн-свадьбу. Застолье проходило в режиме конференции, через интернет выступали артисты. Угощение гостям привозили курьеры. Кстати. расписаться в ЗАГСе на самоизоляции можно, но на церемонии должны присутствовать только жених и невеста.

Главный врач городской больницы №1 Константин Воронцов сообщил, что в медучреждении предусмотрены дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусными пациентами. Минимальная зарплата санитарок составила 47 тысяч рублей. До этого медики, которые работают в приемном покое пожаловались, что не получают никаких доплат, так как больницу не перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. А пациенты с новой инфекцией все же поступают в лечебное учреждение.

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