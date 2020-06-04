В Брянске арестовали приемную мать истощенной 7-летней девочки

Приемную мать 7-летней девочки, которую голодной нашли в кладовке, оставят под стражей. Женщину по ходатайству следователей отправят в СИЗО.

Такое решение принял 4 июня Бежицкий районный суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Напомним, многодетную мать из Брянска подозревают в причинении ребенку физических страданий, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, испуганную малышку в доме на переулке Флотском нашел приятель семьи, который зашел в гости. Девочка, которой на вид было три года, сидела в кладовке. Малышку госпитализировали в детскую областную больницу. Там врачи диагностировали у нее истощение и последствия обморожения.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело. За жестокое обращение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей будет отвечать приемная мать. А органы опеки ответят за то, что не проконтролировали условия жизни малышки.

Ход расследования контролирует главный следователь страны Александр Бастрыкин и Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

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