2020-06-04T13:41:05+03:00
Общество

Брянцев предупредили о грозе и сильном ветре 5 июня

Днем местами пройдет сильный дождь
Мария Дедкова
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При грозе возможны порывы до 18 метров в секунду.При грозе возможны порывы до 18 метров в секунду.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Брянцев снова предупреждают о грозах и сильном ветре 5 июня. По прогнозу гидрометцентра, в ночь на пятницу по области пройдет небольшой дождь, днем - местами сильный.

В некоторых районах ожидают грозу и град. Ветер будет дуть южный со скоростью 8-13 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 18 метров в секунду.

Как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в такую погоду увеличивается вероятность возникновения ЧС, возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев, повреждения кровель. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты, деревья. Переждите непогоду дома или на работе. По возможности паркуйте автомобиль в гараж.

Если попали в беду, обратиться за помощью можно по телефону 101, с мобильного 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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