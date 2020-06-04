Карта распространения статистика коронавируса в Брянской области на 4 июня 2020

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 4 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 4078 человек. За сутки выявили 96 новых случаев заболевания. Выздоровели 101 человек.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске (25), Брянском (18) и Гордеевском районах (9), а также в Клинцах (+18).

Распространение опасной инфекции по районам и городам области:

— Брянск – 1794 (+25)

— Брянский район – 277 (+18)

— Дятьковский район – 225

— Сельцо – 204 (+1)

— Карачевский район – 183 (+3)

— Унечский район – 141

— Клинцы – 108 (+18)

— Фокино – 96

— Трубчевский район – 84

— Жуковский район – 81

— Брасовский район – 67 (+1)

— Клетнянский район – 60

— Стародубский район – 60

— Климовский район – 60 (+6)

— Новозыбков – 58 (+1)

— Выгоничский район – 56

— Погарский район – 55

— Мглинский район – 50

— Навлинский район – 49

— Почепский район – 49 (+1)

— Красногорский район – 45 (+6)

— Суражский район – 44

— Комаричский район – 38

— Суземский район – 37

— Гордеевский район – 31 (+9)

— Клинцовский район – 29 (+3)

— Дубровский район – 26

— Севский район – 22

— Рогнединский район – 17

— Злынковский район – 16 (+2)

— Жирятинский район – 8 (+1)

— Иногородние – 7.

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