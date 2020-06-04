Карта распространения статистика коронавируса в Брянской области на 4 июня 2020
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 4 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 4078 человек. За сутки выявили 96 новых случаев заболевания. Выздоровели 101 человек.
Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске (25), Брянском (18) и Гордеевском районах (9), а также в Клинцах (+18).
Распространение опасной инфекции по районам и городам области:
— Брянск – 1794 (+25)
— Брянский район – 277 (+18)
— Дятьковский район – 225
— Сельцо – 204 (+1)
— Карачевский район – 183 (+3)
— Унечский район – 141
— Клинцы – 108 (+18)
— Фокино – 96
— Трубчевский район – 84
— Жуковский район – 81
— Брасовский район – 67 (+1)
— Клетнянский район – 60
— Стародубский район – 60
— Климовский район – 60 (+6)
— Новозыбков – 58 (+1)
— Выгоничский район – 56
— Погарский район – 55
— Мглинский район – 50
— Навлинский район – 49
— Почепский район – 49 (+1)
— Красногорский район – 45 (+6)
— Суражский район – 44
— Комаричский район – 38
— Суземский район – 37
— Гордеевский район – 31 (+9)
— Клинцовский район – 29 (+3)
— Дубровский район – 26
— Севский район – 22
— Рогнединский район – 17
— Злынковский район – 16 (+2)
— Жирятинский район – 8 (+1)
— Иногородние – 7.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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