Коронавирус в Брянской области, последние новости на 4 июня 2020 года: тесты сделают всем призывникам

В Брянской области за последние сутки коронавирус подтвердили у 98 человек. Из больниц выписали 100 человек. Коэффициент распространения инфекции меньше единицы и равен 0,96.

Брянская область заняла третье место в Центральном федеральном округе по числу выздоровевших от коронавируса. Диагноз сняли у 63 процентов заболевших. С начала эпидемии вылечились 2522 человека.

Смертей от коронавиурса в регионе не регистрируют уже больше недели.

В Брянской области за сутки выполнили 1467 тестов на коронавирус.

Кстати, в Брянской области на сovid-19 будут тестировать всех призывников. После прибытия в воинские части новобранцы отправятся на двухнедельный карантин.

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