Карта распространения статистика коронавируса в Брянской области на 3 июня 2020

Беженка из Луганска целый год жила в палатке в лесу под Москвой, пока ее "дом" не сожгли

Ночью палатку, в которой жила Наталья и ее мама, облили бензином и подожгли. Сгорели документы и деньги, которые девушка копила на съем жилья [видео]