2020-06-03T11:54:01+03:00
Общество

Карта распространения статистика коронавируса в Брянской области на 3 июня 2020

Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавирусом по районам Брянской области на 3 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 3 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 3983 человек. За сутки выявили 98 новых случаев заболевания. Выздоровели 100 человек.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске (55), Брянском (11) и Карачесвком районах (9).

Распространение опасной инфекции по районам и городам области:

— Брянск – 1769 (+55)

— Брянский район – 259 (+11)

— Дятьковский район – 225

— Сельцо – 203 (+4)

— Карачевский район – 180 (+9)

— Унечский район – 141

Фокино – 96

Клинцы – 90

— Трубчевский район – 84

— Жуковский район – 81

— Брасовский район – 66

— Клетнянский район – 60

— Стародубский район – 60

Новозыбков – 57 (+3)

— Выгоничский район – 56 (+2)

— Погарский район – 55 (+1)

— Мглинский район – 50

— Климовский район – 54 (+4)

— Навлинский район – 49 (+2)

— Почепский район – 48 (+2)

— Суражский район – 44

— Красногорский район – 39

— Комаричский район – 38

— Суземский район – 37

— Клинцовский район – 26

— Дубровский район – 26 (+2)

— Севский район – 22

— Гордеевский район – 22

— Рогнединский район – 17

— Злынковский район – 14 (+3)

— Жирятинский район – 8

— Иногородние – 7 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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