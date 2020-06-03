Карта распространения статистика коронавируса в Брянской области на 3 июня 2020
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 3 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 3983 человек. За сутки выявили 98 новых случаев заболевания. Выздоровели 100 человек.
Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске (55), Брянском (11) и Карачесвком районах (9).
Распространение опасной инфекции по районам и городам области:
— Брянск – 1769 (+55)
— Брянский район – 259 (+11)
— Дятьковский район – 225
— Сельцо – 203 (+4)
— Карачевский район – 180 (+9)
— Унечский район – 141
— Фокино – 96
— Клинцы – 90
— Трубчевский район – 84
— Жуковский район – 81
— Брасовский район – 66
— Клетнянский район – 60
— Стародубский район – 60
— Новозыбков – 57 (+3)
— Выгоничский район – 56 (+2)
— Погарский район – 55 (+1)
— Мглинский район – 50
— Климовский район – 54 (+4)
— Навлинский район – 49 (+2)
— Почепский район – 48 (+2)
— Суражский район – 44
— Красногорский район – 39
— Комаричский район – 38
— Суземский район – 37
— Клинцовский район – 26
— Дубровский район – 26 (+2)
— Севский район – 22
— Гордеевский район – 22
— Рогнединский район – 17
— Злынковский район – 14 (+3)
— Жирятинский район – 8
— Иногородние – 7 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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