Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 июня 2020

Ситуация с коронавирусом в Брянской области пока остается сложной. 2 июня впервые за несколько дней число заболевших стало меньше 100. Меньше 1 стал и коэффициент распространения коронавируса. Однако еще пару дней назад он был больше. Это означает, что к снятию ограничений пока переходить рано.

В Брянской области 2 июня 2020 года подтвердили 98 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных в регионе - 3885 человек.

За сутки вылечились 101 пациент. Общее число выздоровевших теперь составляет 2422.

С 1 июня в Брянской области начали работу МРЭО. Посетителей они принимают по записи в масках и перчатках. А вот налоговые с 1 по 11 июня работать не будут. С 15 июня принимать брянцев будут только по предварительной записи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».