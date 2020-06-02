Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 2 июня 2020 года: резкий скачок заболеваемости в Унечском районе
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 2 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 3885 человек. За сутки выявили 98 новых случаев заболевания. Выздоровели 101 человек.
Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске (46), Унечском районе (22) и Брянском (7) и Дятьковском районах (7).
Распространение опасной инфекции по районам и городам области:
— Брянск – 1714 (+46)
— Брянский район – 248 (+7)
— Дятьковский район – 225 (+7)
— Сельцо – 199
— Карачевский район – 171
— Унечский район – 119 (+22)
— Фокино – 96
— Клинцы – 90
— Трубчевский район – 84 (+3)
— Жуковский район – 81
— Брасовский район – 66 (+3)
— Клетнянский район – 60
— Стародубский район – 60
— Погарский район – 55 (+1)
— Новозыбков – 54
— Выгоничский район – 54 (+4)
— Мглинский район – 50
— Климовский район – 50
— Навлинский район – 47
— Почепский район – 46
— Суражский район – 44
— Красногорский район – 39
— Комаричский район – 38 (+1)
— Суземский район – 37 (+4)
— Клинцовский район – 26
— Дубровский район – 24
— Севский район – 22
— Гордеевский район – 22
— Рогнединский район – 17
— Злынковский район – 11
— Жирятинский район – 8
— Иногородние – 6.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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