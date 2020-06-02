2020-06-02T13:21:57+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 2 июня 2020 года: резкий скачок заболеваемости в Унечском районе

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 2 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 2 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 3885 человек. За сутки выявили 98 новых случаев заболевания. Выздоровели 101 человек.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске (46), Унечском районе (22) и Брянском (7) и Дятьковском районах (7).

Распространение опасной инфекции по районам и городам области:

— Брянск – 1714 (+46)

— Брянский район – 248 (+7)

— Дятьковский район – 225 (+7)

— Сельцо – 199

— Карачевский район – 171

— Унечский район – 119 (+22)

Фокино – 96

Клинцы – 90

— Трубчевский район – 84 (+3)

— Жуковский район – 81

— Брасовский район – 66 (+3)

— Клетнянский район – 60

— Стародубский район – 60

— Погарский район – 55 (+1)

Новозыбков – 54

— Выгоничский район – 54 (+4)

— Мглинский район – 50

— Климовский район – 50

— Навлинский район – 47

— Почепский район – 46

— Суражский район – 44

— Красногорский район – 39

— Комаричский район – 38 (+1)

— Суземский район – 37 (+4)

— Клинцовский район – 26

— Дубровский район – 24

— Севский район – 22

— Гордеевский район – 22

— Рогнединский район – 17

— Злынковский район – 11

— Жирятинский район – 8

— Иногородние – 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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