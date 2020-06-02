Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 2 июня 2020 года: за сутки заболели 98 человек

В Брянской области 2 июня 2020 года подтвердили 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в регионе - 3885 человек. Коэффициент распространения инфекции вновь стал меньше единицы. Во вторник он равен 0,99.

За сутки вылечились 101 пациент. Общее число выздоровевших составляет 2422 брянца.

За последние 24 часа ни одной смерти от коронавируса не зарегистрировали.

За сутки провели 829 исследований. Это минимум, который необходим для первого снятия ограничений. Пять лабораторий в Брянской области рассчитаны на проведение полутора тысяч тестов в сутки.

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