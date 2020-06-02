2020-06-02T09:34:50+03:00
Происшествия

В Брянске по факту обморожения ног семилетней девочки завели уголовное дело

Ребенок находился у приемных родителей, они злоупотребляли алкоголем
Марина АНТОНОВА
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Правоохранители выяснят, как ребенок попал в приемную семью.Правоохранители выяснят, как ребенок попал в приемную семью.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске следователи завели уголовное дело по факту обморожения ног у семилетней девочки. В День защиты детей, 1 июня, стало известно, что в Брянскую областную больницу привезли истощенного ребенка. Малышку забрали у приемных родителей. Семилетняя девочка выглядела как трехлетний ребенок.

- После того, как в следственные органы поступило сообщение о причинении физических страданий девочке, завели уголовное дело по статьям "Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего", "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Правоохранители выяснят, как ребенок попал в приемную семью. У приемных родителей - проблемы с алкоголем. У них есть свои дети.

Следователи и прокуратура будут проверять социально-бытовые условия проживания ребенка.

- По результатам расследования будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию законных представителей несовершеннолетнего, - уточняют в региональном СУ СКР. - А также должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

Девочка жила в приемной семье в переулке Флотском в Брянске. Сейчас ее положили в гастроэнтерологическое отделение Брянской областной больницы. Горожане стали интересоваться, чем можно помочь ребенку. Девочке нужны памперсы и одежда. Передать вещи можно через приемный покой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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