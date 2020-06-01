Брянцев предупредили о грозе с сильным ветром 2 июня

В Брянской области из-за грозы и сильного ветра объявили экстренное предупреждение. Оно будет действовать 2 июня.

Ведь день по области будет идти дождь, местами гроза, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью обещают температуру от 7 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18 градусов.

В МЧС напоминают, что непогоду лучше переждать дома или на работе. Машину не стоит парковать под деревьями и рекламными щитами. Во время грозы могут случиться коммунальные аварии, обрывы проводов, а также ухудшится дорожная обстановка.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».