Брянская область оказалась на 51-м месте в рейтинге социально-экономического положения

Брянская область заняла 51-е место в рейтинге социально-экономического положения. Очередное исследование провели специалисты агентства РИА-Рейтинг.

Расчеты делали на основе ключевых показателей развития субъектов за прошлый год. Параметры, которые включили в анализ, условно поделили на четыре группы: показатели масштаба экономики, ее эффективности, показатели бюджетной, а также социальной сфер. Итогом стали рейтинговые баллы.

Первые места в рейтинге занимают Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Это означает, что здесь высокие объемы производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, доходы бюджета, инвестиции в основной капитал, доля прибыльных предприятий, доходы бюджета.

Последние места, по подсчетам специалистов, занимают высокодотационные регионы: Еврейская автономная область, Тыва, Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкессия.

Что касается Брянской области она оказалась в средине. Но с 2018-го своего места не изменила. Наши соседи - Калужская, Курская, Смоленская и Орловская области расположились на 26,35,60 и 63 местах соответственно.

Как полагают эксперты, в этом году основное негативное влияние на экономику в регионах в частности окажут последствия пандемии коронавируса, а также кризис на мировом рынке нефти и газа.

В наибольшей степени коснутся регионов с крупнейшими административными центрами, которые вынуждены были ввести наиболее жесткие ограничения в условиях пандемии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».