2020-06-01T11:20:33+03:00
Экономика

Игорь Маковский: более 135 тысяч приборов интеллектуального энергоучета установят «Россети Центр» и «Росети Центр и Приволжье» в 20 регионах страны в течение года

Для потребителей электроэнергии интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно
Мария Иванова
Поделиться:
Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги ее потерУстановка интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги ее потер
Изменить размер текста:

«Россети Центр» и «Росети Центр и Приволжье» в рамках реализации концепции цифровой трансформации продолжают работы по оснащению регионов своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) интеллектуальными («умными») приборами учета электроэнергии.

С начала 2020 года энергетики установили в общей сложности более 35 тысяч таких устройств. Наибольшее количество «умных» электросчетчиков появилось в Калужской области (свыше 15 тысяч), Тверской и Курской областях (более восьми тысяч и свыше четырех тысяч соответственно), Брянской и Владимирской областях (более чем две тысячи счетчиков в каждом из регионов). Для потребителей электроэнергии интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно. Все расходы на содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт интеллектуальных приборов учета электроэнергии несут сетевые компании.

Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги ее потерь, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. Потребитель при их использовании получает бесплатную возможность дистанционно и в любое время получать информацию о графике энергопотребления и его объемах и на основании этих данных оптимизировать свою нагрузку. В итоге благодаря этому эффекту, а также переходу на многотарифный энергоучет он сможет сэкономить на плате за потребленную электроэнергию.

«Модернизация систем учета электроэнергии и электросетевого оборудования – важная составляющая цифровой трансформации. С ее помощью мы успешно решаем задачи по снижению уровня коммерческих потерь, повышению эффективности работы сетевого комплекса, существенно улучшаем показатели качества и надежности электроснабжения потребителей 20 регионов страны», - подчеркнул генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

Всего в течение 2020 года в «Россети Центр» и «Росети Центр и Приволжье» планируется установить в регионах своей деятельности более 135 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Самые большие объемы работ будут выполнены в Кировской и Нижегородской областях, где установят более 24 тысяч и 16 тысяч «умных» счетчиков соответственно. А также в Тверской, Белгородской и Воронежской областях, где смонтируют свыше 14 тысяч, 10 тысяч и 9 тысяч интеллектуальных приборов энергоучета.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Игорь Маковский: около тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» впервые пройдут полноценное дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса
В нем участвуют руководители производственных подразделений энергокомпаний и их заместители, а также специалисты, непосредственно задействованные в мероприятиях цифровизации
Игорь Маковский: «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» с начала года сэкономили более 13 миллионов киловатт-часов электроэнергии
Наибольшую эффективность в выполнении Программы продемонстрировали филиалы «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Курскэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго»
Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на 25% сократили число технологических нарушений в сетях всех классов на территории регионов присутствия.
В осенне-зимний период 2019-2020 годов компания существенно повысила надежность электроснабжения потребителей 20 регионов страны
Новости 24
В Брянске потушили пожар в здании "Комсомольской правды"
В Брянсе пожар в редакции "Комсомольской правды" локализовали
Загорелась редакция газеты "Комсомольская правда" в Брянске
В Брянской области вступили в силу бессрочные ограничения из-за коронавируса
Жителя Фокино отправили за решетку за продажу наркотиков в Брянске
С Днем защиты детей брянцев поздравляют Борис Пайкин и Сергей Антошин
Жительницу Навли осудили за удар знакомого ножом в живот
В Брянской области ожидают прохладный июнь
Право на жилье брянских сирот-под контролем Бориса Пайкина
В страшном ДТП под Почепом погиб 43-летний автомобилист
В Брянской области обновили данные по коэффициенту распространения коронавируса
Брянские блогеры угодили в скандал из-за издевательских видео
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Брянские налоговые не будут работать до 14 июня
ВТБ выяснил самые популярные у россиян услуги после окончания нерабочих дней
В Брянской области подтвердили 102 новых случая заболевания коронавирусом
В центре Бежицы сняли на видео рыбалку после ливня
Активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысили 2,5 трлн рублей
В Брянской области начался период "летней" самоизоляции
Муниципальное предприятие накажут за канализационные воды в центре Клинцов
В Новозыбкове под суд пойдет покалечивший трех детей автомобилист
В новый детский сад на старом аэропорту начали набирать сотрудников
В Брянской области ищут заблудившегося в лесу пенсионера