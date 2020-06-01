2020-06-01T13:56:48+03:00
Происшествия

Виновника смертельного ДТП на Речной в Брянске приговорили к шести годам колонии

Приговор вынесли 1 июня в Володарском районном суде
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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Виновника смертельного ДТП на улице Речной в Брянске 20-летнего Вадима Воронцова приговорили к шести годам колонии общего режима. Последние заседание состоялось в Володарском районном суде в понедельник, 1 июня.

Водителя на два с половиной года лишили прав. Приговор пока не вступил в законную силу.

Смертельная авария случилась 7 октября 2019 года у дома №99 на улице Речной. В суде установили, что Вадим Воронцов на машине "Ниссан Теана" разогнался до 149 километров в час. Чтобы обогнать попутную машину, юный автомобилист выехал на встречную полосу. И столкнулся с "Деу Матиз".

В малолитражке ехала мать и двое маленьких детей. 31-летняя женщина и двухлетняя девочка погибли на месте аварии. Четырехлетний мальчик умер в больнице.

- Приговор водителю пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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