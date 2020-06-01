Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 1 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 1 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 3787 человек. За сутки выявили 102 новых случая заболевания. Выздоровели 104 человека.
Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске (39), Брянском районе (15) и в Новозыбкове (14).
Распространение опасной инфекции по районам и городам области:
— Брянск – 1668 (+39)
— Брянский район – 241 (+15)
— Дятьковский район – 218 (+3)
— Сельцо – 199
— Карачевский район – 171 (+2)
— Унечский район – 119 (+1)
— Фокино – 96
— Клинцы – 90 (+2)
— Трубчевский район – 81 (+1)
— Жуковский район – 81 (+2)
— Клетнянский район – 60
— Стародубский район – 60
— Брасовский район – 63 (+4)
— Погарский район – 54 (+2)
— Мглинский район – 50
— Суражский район – 44 (+1)
— Выгоничский район – 50
— Навлинский район – 47 (+1)
— Почепский район – 46 (+2)
— Новозыбков – 54 (+14)
— Климовский район – 50 (+6)
— Комаричский район – 37
— Красногорский район – 39 (+2)
— Суземский район – 33
— Клинцовский район – 26
— Дубровский район – 24 (+2)
— Севский район – 22
— Гордеевский район – 22 (+1)
— Рогнединский район – 17
— Злынковский район – 11 (+1)
— Жирятинский район – 8 (+1)
— Иногородние – 6.
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ИСТОЧНИК KP.RU