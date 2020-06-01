2020-06-01T12:57:00+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 1 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 1 июня 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 1 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 3787 человек. За сутки выявили 102 новых случая заболевания. Выздоровели 104 человека.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Брянске (39), Брянском районе (15) и в Новозыбкове (14).

Распространение опасной инфекции по районам и городам области:

— Брянск – 1668 (+39)

— Брянский район – 241 (+15)

— Дятьковский район – 218 (+3)

— Сельцо – 199

— Карачевский район – 171 (+2)

— Унечский район – 119 (+1)

Фокино – 96

Клинцы – 90 (+2)

— Трубчевский район – 81 (+1)

— Жуковский район – 81 (+2)

— Клетнянский район – 60

— Стародубский район – 60

— Брасовский район – 63 (+4)

— Погарский район – 54 (+2)

— Мглинский район – 50

— Суражский район – 44 (+1)

— Выгоничский район – 50

— Навлинский район – 47 (+1)

— Почепский район – 46 (+2)

— Новозыбков – 54 (+14)

— Климовский район – 50 (+6)

— Комаричский район – 37

— Красногорский район – 39 (+2)

— Суземский район – 33

— Клинцовский район – 26

— Дубровский район – 24 (+2)

— Севский район – 22

— Гордеевский район – 22 (+1)

— Рогнединский район – 17

— Злынковский район – 11 (+1)

— Жирятинский район – 8 (+1)

— Иногородние – 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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