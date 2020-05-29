30 мая брянцев снова ждут гроза и сильный ветер

Брянцев снова предупредили о грозе и сильном ветре. В субботу, 30 мая, в регионе будет действовать экстренное предупреждение.

По области пройдут сильные дожди и грозы, в отдельных районах - град. При грозах возможно усиление ветра до 15-17 метров в секунду.

Из-за таких погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы линий связи и электропередач, нарушения в работе транспорта, авиации и жилищно-коммунальных служб.

Напомним, грозы прошли в Брянской области в ночь на 29 мая. Районы накрыл сильный ливень с мощным градом.

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