2020-05-29T15:50:23+03:00
Общество

30 мая брянцев снова ждут гроза и сильный ветер

В регионе объявили экстренное предупреждение
Мария Дедкова
Поделиться:
По области пройдут сильные дожди и грозы, в отдельных районах - град.По области пройдут сильные дожди и грозы, в отдельных районах - град.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Брянцев снова предупредили о грозе и сильном ветре. В субботу, 30 мая, в регионе будет действовать экстренное предупреждение.

По области пройдут сильные дожди и грозы, в отдельных районах - град. При грозах возможно усиление ветра до 15-17 метров в секунду.

Из-за таких погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы линий связи и электропередач, нарушения в работе транспорта, авиации и жилищно-коммунальных служб.

Напомним, грозы прошли в Брянской области в ночь на 29 мая. Районы накрыл сильный ливень с мощным градом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ТЕСТ: Как часто ты теряешь контроль за ситуацией на дороге?
Этот тест мы подготовили вместе с Госавтоинспекцией МВД России. Постарайся честно ответить на все вопросы, и узнай свой результат. Если сделаешь все правильно – ты сможешь «прокачать» свои навыки безопасного управления автомобилем
Все о призах и Джекпоте «Русского лото». Как участвовать в лотерее и выигрывать
Лотерее «Русское лото» уже четверть века. В ней можно выиграть автомобили, загородные дома, дачи и множество других денежных призов. Джекпот «Русского лото» на сегодня – 500 000 000 рублей
Куда уехал цирк: как бизнесмены наживались на «Росгосцирке», а теперь просят за это компенсаций
В российском цирке разгорелся громкий скандал: кто во время пандемии должен выплачивать зарплату простаивающим артистам и кормить цирковых животных? Частные прокатчики хотят переложить все убытки на плечи государственной компании «Росгосцирк»
Новости 24
В Брянской области вспомнят стихи Федора Тютчева
В Брянске начали ремонтировать 10 дворов
В Брянской области продолжат делать пробы Манту
В Брянской области закрыли 11 наркопритонов
Брянские СМИ получат господдержку
Брянские приставы открывают горячую линию по взысканию алиментов
Сергей Калашников: Комплексный подход властей Брянской области позволил найти выход из непростой ситуации
В Брянске после дождя затопило центральные улицы
Брянская область остается на 12-м месте по числу больных коронавирусом
Детские сады в Брянской области останутся закрытыми
В Клинцах сотрудник колонии получил срок за аферу с мобильниками
Брянская студентка заплатит за диплом 80 тысяч рублей
Банк ВТБ подписал соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса вырос до 0,98
В Брянском госуниверситете будут преподавать китайский язык
37-летний брянец до смерти забил знакомую
В Брянске начали принимать заявки на ремонт дворов
Автохам? Ну, я вам дам!
Брянцев предупредили о нашествии клещей
В Брянской области с 1 июня возобновляют работу МРЭО ГИБДД
В Брянской области открыли фельдшерско-акушерский пункт для 250 человек
В Клинцовском районе на два дня закроют переезд
В Брянске выявили 54 новых случаев коронавиурса
ЛДПР традиционно поддерживает многодетные семьи
Ночью на Брянск обрушилась сильная гроза с градом
В Брянской области коронавирус подтвердили у 110 человек