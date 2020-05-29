С 1 июня 2020 г. возобновляется работа Центра электросетевых услуг

С 1 июня 2020г. возобновляется работа Центра электросетевых услуг ООО «БрянскЭлектро», расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будут соблюдены все санитарные нормы: вход в Центр будет осуществляться строго в защитных масках, и только после обработки рук дезинфицирующими средствами! Для соблюдения социальной дистанции одновременно в офисе может находится не более четырех Клиентов.

График работы офиса:

8:00 – 10:00 Прием Клиентов

10:00 – 10:30 Технический перерыв

10:30 – 12:30 Прием Клиентов

12:30 – 13:00 Технический перерыв

13:00 – 15:00 Прием Клиентов

Также можно подать заявку: - на сайте: http://bryanskelectro.ru/ в разделе «Личный кабинет»; - отправив сообщение на электронную почту: lanina.g@bryanskelectro.ru, logutova.i@bryanskelectro.ru

Позвонив в Отдел заочного обслуживания клиентов (Call-центр) по телефону: 8-800-450-45-10 или по короткому номеру с городских телефонов 1352 вы можете:

- узнать о плановых ограничениях подачи электроснабжения;

- сообщить о нарушениях электроснабжения, несоответствии качества электроэнергии, о ситуациях, которые привели или могут привести к нарушениям в работе сетей, о хищении электроэнергии;

- получить информацию об офисах организации, проконсультироваться по вопросам технологического присоединения, технического обследования электроустановок, услугах электротехнической лаборатории и условиях аренды транспорта;

- подать заявку на замену приборов учёта и проверку схем включения приборов учёта в г. Брянске и г. Клинцы, находящихся в зоне обслуживания Общества.