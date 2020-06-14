Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 14 июня 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 14 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 5011 человек. За сутки опасный диагноз поставили 91 жителю региона. Больше всего случаев пришлось на Новозыбков (28), Брянск (21) и Унечский район (16).

Прилагаем список всех COVID-положительных в Брянской области на воскресенье, 14-е.

— Брянск – 2173 (+21)

— Брянский район – 349 (+3)

— Дятьковский район – 279 (+1)

— Карачевский район – 222 (+1)

— Сельцо – 216

— Унечский район – 206 (+16)

— Новозыбков – 126 (+28)

— Погарский район – 111 (+12)

— Клинцы – 109

— Фокино – 104

— Трубчевский район – 101 (+4)

— Жуковский район – 95

— Климовский район – 76

— Стародубский район – 74

— Брасовский район – 68

— Клетнянский район – 67

— Почепский район – 69 (+2)

— Выгоничский район – 67

— Мглинский район – 66 (+1)

— Суземский район – 56

— Навлинский район – 54

— Красногорский район – 46

— Суражский район – 54

— Комаричский район – 40

— Гордеевский район – 34

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Дубровский район – 26

— Рогнединский район – 18

— Злынковский район – 20

— Жирятинский район – 15 (+1)

— Иногородние – 10 (+1).

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