Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 14 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 14 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 5011 человек. За сутки опасный диагноз поставили 91 жителю региона. Больше всего случаев пришлось на Новозыбков (28), Брянск (21) и Унечский район (16).
Прилагаем список всех COVID-положительных в Брянской области на воскресенье, 14-е.
— Брянск – 2173 (+21)
— Брянский район – 349 (+3)
— Дятьковский район – 279 (+1)
— Карачевский район – 222 (+1)
— Сельцо – 216
— Унечский район – 206 (+16)
— Новозыбков – 126 (+28)
— Погарский район – 111 (+12)
— Клинцы – 109
— Фокино – 104
— Трубчевский район – 101 (+4)
— Жуковский район – 95
— Климовский район – 76
— Стародубский район – 74
— Брасовский район – 68
— Клетнянский район – 67
— Почепский район – 69 (+2)
— Выгоничский район – 67
— Мглинский район – 66 (+1)
— Суземский район – 56
— Навлинский район – 54
— Красногорский район – 46
— Суражский район – 54
— Комаричский район – 40
— Гордеевский район – 34
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Дубровский район – 26
— Рогнединский район – 18
— Злынковский район – 20
— Жирятинский район – 15 (+1)
— Иногородние – 10 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU