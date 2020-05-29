2020-05-29T15:14:04+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 29 мая 2020 года: где выявили новых заболевших

Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавируса в Брянской области на 29 мая 2020 года
Татьяна Александрова
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 29 мая 2020 года. За сутки подтвердили 110 новых случаев заболевания. 113 пациентов выписали из больниц. За сутки выполнили 1497 тестов на новое заболевание.

Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:

Брянск – 1503 (+54)

— Дятьковский район – 214 (+9)

— Сельцо – 192 (+4)

— Брянский район – 202 (+16)

— Карачевский район – 155 (+4)

— Унечский район – 116 (0)

Фокино – 96 (0)

Клинцы – 88 (0)

— Трубчевский район – 79 (0)

— Жуковский район – 76 (+1)

— Клетнянский район – 59 (0)

— Стародубский район – 58 (0)

— Мглинский район – 50 (0)

— Брасовский район – 52 (0)

— Погарский район – 52 (+8)

— Суражский район – 42 (0)

— Навлинский район – 43 (+2)

— Выгоничский район – 44 (+3)

— Почепский район – 41 (+2)

— Климовский район – 38 (0)

Новозыбков – 39 (+1)

— Красногорский район – 36 (0)

— Комаричский район – 37 (+2)

— Суземский район – 32 (0)

— Клинцовский район – 26 (0)

— Дубровский район – 22 (+1)

— Севский район – 22 (+1)

— Гордеевский район – 21 (0)

— Рогнединский район – 17 (0)

— Злынковский район – 10 (0)

— Жирятинский район – 6 (+1)

— Иногородние – 5 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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