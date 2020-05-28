По факту смерти школьницы в Жуковке следователи завели уголовное дело

В Жуковке следователи завели уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы, проглотившей батарейку. Виновники будут отвечать по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Девочка проглотила батарейку у себя дома 18 мая. Родители узнали о случившемся только 23 мая, когда школьнице стало плохо. В этот же день девочку госпитализировали в районную больницу.

В районной больнице при первом обращении сделали одно УЗИ. На нем посторонний предмет не был виден. Когда состояние школьницы ухудшилось ее перевели Брянскую областную больницу.

Как стало известно корреспонденту "КП", 24 мая девочка умерла в реанимации от большой кровопотери. Кровотечение вызвала та самая батарейка, которая успела окислиться и повредить ткани пищеварительного тракта.

- В настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, - сказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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