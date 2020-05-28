2020-05-28T13:02:40+03:00
Общество

По факту смерти школьницы в Жуковке следователи завели уголовное дело

Правоохранители выяснят, чьи действия привели к смерти ребенка
Мария Дедкова
Поделиться:
Виновники будут отвечать по стать "Причинение смерти по неосторожности".Виновники будут отвечать по стать "Причинение смерти по неосторожности".Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Жуковке следователи завели уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы, проглотившей батарейку. Виновники будут отвечать по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Девочка проглотила батарейку у себя дома 18 мая. Родители узнали о случившемся только 23 мая, когда школьнице стало плохо. В этот же день девочку госпитализировали в районную больницу.

В районной больнице при первом обращении сделали одно УЗИ. На нем посторонний предмет не был виден. Когда состояние школьницы ухудшилось ее перевели Брянскую областную больницу.

Как стало известно корреспонденту "КП", 24 мая девочка умерла в реанимации от большой кровопотери. Кровотечение вызвала та самая батарейка, которая успела окислиться и повредить ткани пищеварительного тракта.

- В настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, - сказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В городе Саянске, отказавшемся вводить карантин, коронавирусом не заболел никто! В чем секрет?
Месяц назад мэра, решившего не закрывать парикмахерские и детсады, сочли рисковым «ковидодиссидентом». Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин приехал в этот город - посмотреть, не случилась ли тут эпидемия [фото]
Новости 24
Брянским медикам обещают выплатить все деньги к пятнице
Богатый урожай-с семенами от ЛДПР!
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В брянском филиале "Газпром межрегионгаз" сменился руководитель
В Брянске коронавирусом заболели еще 26 человек
Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 3363
С Днём пограничника брянцев поздравляют Борис Пайкин и Сергей Антошин
В Брянской области коронаваирус подтвердили еще у 109 человек
В Брянске реконструируют Володарский рынок
В Брянске парикмахеры повысили цены на свои услуги
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Литейной в Брянске
Пьяный гость из Калуги зарезал брянскую пенсионерку
В Новозыбкове работники скорой помощи получили положенные выплаты
Шахматист Ян Непомнящий помог брянским больницам
Виновник смертельного ДТП у ТРЦ "Аэропарк" в Брянске получил пять лет колонии
В Брянске в ДТП на улице Литейной пострадали несколько человек
В Бежице начали возводить стены будущего бассейна