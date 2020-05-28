2020-05-27T21:44:10+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 28 мая 2020 года: регион оказался в лидерах по выздоровевшим

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 28 мая 2020 года
Мария Дедкова
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Выздоровевших становится больше, чем заражающихся.Выздоровевших становится больше, чем заражающихся.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянщина продолжает борьбу с коронавирусом. По данным на 1.00 28 мая в регионе заразились 3254 человека, выздоровели 1784.

В Дятьковском районе 27 мая резко выросло количество заболевших коронавирусом. Диагноз за сутки подтвердили сразу у 16 человек. Общее число зараженных в районе - 203.

В Брянской области коэффициент распространения коронавируса в среду, 27 мая, немного вырос. Он составляет 0,95. Накануне два дня подряд он равнялся 0,94. От этого коэффициента зависит, насколько скоро в Брянской области снимут ограничения. Пока в регионе продолжает действовать режим самоизоляции.

Брянская область вошла в пятерку лидеров среди регионов по количеству выздоровевших от коронавируса.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, регион занимает четвертое место в ЦФО. 54,8% от заболевших уже здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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