Коронавирус в Брянской области, последние новости на 28 мая 2020 года: регион оказался в лидерах по выздоровевшим

Брянщина продолжает борьбу с коронавирусом. По данным на 1.00 28 мая в регионе заразились 3254 человека, выздоровели 1784.

В Дятьковском районе 27 мая резко выросло количество заболевших коронавирусом. Диагноз за сутки подтвердили сразу у 16 человек. Общее число зараженных в районе - 203.

В Брянской области коэффициент распространения коронавируса в среду, 27 мая, немного вырос. Он составляет 0,95. Накануне два дня подряд он равнялся 0,94. От этого коэффициента зависит, насколько скоро в Брянской области снимут ограничения. Пока в регионе продолжает действовать режим самоизоляции.

Брянская область вошла в пятерку лидеров среди регионов по количеству выздоровевших от коронавируса.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, регион занимает четвертое место в ЦФО. 54,8% от заболевших уже здоровы.

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