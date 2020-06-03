Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 июня 2020:коэфициент распространения заболевания вновь стал меньше 1

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области вновь стал меньше единицы. По данным на 1.00 3 июня он равен 0,99. До этого в течение нескольких дней количество заболевших продолжало расти.

За прошедшие сутки подтвердили 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в регионе - 3885 человек. Из больниц выписали за 24 часа 101 пациента. Общее число выздоровевших составляет 2422

В Брянской области продолжат действовать ограничения на междугородние перевозки. Их ввели из-за неблагоприятной ситуацией с коронавирусом.

После 1 июня автобусы на маршрутах протяженностью более 50 километров между границами муниципалитетов работать не будут. Запрет будет действовать до особого распоряжения.

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