2020-06-02T23:27:42+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 июня 2020:коэфициент распространения заболевания вновь стал меньше 1

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 3 июня 2020 года, самые важные события
Мария Дедкова
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До этого в течение нескольких дней количество заболевших продолжало расти.До этого в течение нескольких дней количество заболевших продолжало расти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области вновь стал меньше единицы. По данным на 1.00 3 июня он равен 0,99. До этого в течение нескольких дней количество заболевших продолжало расти.

За прошедшие сутки подтвердили 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в регионе - 3885 человек. Из больниц выписали за 24 часа 101 пациента. Общее число выздоровевших составляет 2422

В Брянской области продолжат действовать ограничения на междугородние перевозки. Их ввели из-за неблагоприятной ситуацией с коронавирусом.

После 1 июня автобусы на маршрутах протяженностью более 50 километров между границами муниципалитетов работать не будут. Запрет будет действовать до особого распоряжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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