2020-05-29T14:34:38+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 29 мая 2020 года: брянцы ждут снятия ограничений

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 29 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Власти никаких надежд на выход из самоизоляции пока не дают.Власти никаких надежд на выход из самоизоляции пока не дают.
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Жители Брянской области с нетерпением ждут снятия ограничений. Власти региона пока никаких надежд на это не дают. Коэффициент распространения коронавируса должен "стабильно держаться на уровне меньше единицы". Это значит, что такие значения он должен сохранять 10 дней подряд. На данный момент пятый день подряд значение коэффициента меньше единицы, но не намного - 0,94-0,95. А в последние сутки 29 мая он вырос до 0,98.

Пока режим самоизоляции действует до 31 мая. Есть вероятность, что сегодня его продлят.

За последние сутки в Брянской области 110 человек заболели коронавирусом. Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом - 3473 человека. Выздоровели за сутки 113 человек, а с начала эпидемии от коронавируса излечились 2006 брянцев.

К сегодняшнему дню в Брянской области обещали закрыть все долги перед медиками, которые лечат больных коронавирусом.

А в Брянске сообщают, что во время эпидемии подорожали услуги парикмахеров. Они теперь должны дополнительно тратиться на защиту от коронавируса.

Гроссмейстер Ян Непомнящий помог брянским больницам. Деньги пошли на покупку средств защиты для медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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