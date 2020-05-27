Владимир Путин оценил работу брянского губернатора

В Брянской области президент отметил тенденцию роста по основным отраслям. Об этом Владимир Путин сказал на рабочей встрече с губернатором Александром Богомазом. Глава государства отметил, что Брянская область сейчас практически по всем основным отраслям находится в плюсе.

Увеличился объем валового регионального продукта. За 2018-2019 годы он составил 5,3 процента, это выше, чем в среднем по России. По другим позициям также заметна динамика. Идет рост промышленного производства, оборота внешней и розничной торговли.

При этом президент добавил, что в регионе нужно сделать упор на решении проблем жилищного строительства, обеспечения жителей глубинки чистой питьевой водой и увеличения доходов населения.

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