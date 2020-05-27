2020-05-27T15:12:00+03:00
Политика

Владимир Путин оценил работу брянского губернатора

Президент отметил в Брянской области тенденцию роста по основным отраслям
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Фото: kremlin.ru.Фото: kremlin.ru.
Изменить размер текста:

В Брянской области президент отметил тенденцию роста по основным отраслям. Об этом Владимир Путин сказал на рабочей встрече с губернатором Александром Богомазом. Глава государства отметил, что Брянская область сейчас практически по всем основным отраслям находится в плюсе.

Увеличился объем валового регионального продукта. За 2018-2019 годы он составил 5,3 процента, это выше, чем в среднем по России. По другим позициям также заметна динамика. Идет рост промышленного производства, оборота внешней и розничной торговли.

При этом президент добавил, что в регионе нужно сделать упор на решении проблем жилищного строительства, обеспечения жителей глубинки чистой питьевой водой и увеличения доходов населения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Павел Крашенинников: Если гражданам запретят покупать и употреблять спиртное до 21 года - это будет противоречить Конституции
Глава Комитета Госдумы по законодательству рассказал нашему обозревателю Александру Гамову о своём споре с парламентариями и наркологами
Максим Сурайкин: Предложение продать Ленина аморально, да и как можно торговать историческим достоянием?!
Руководитель партии «Коммунисты России» резко отреагировал на заявление лидера ЛДПР Жириновского, который предложил «пополнить бюджет за счет мумии» [Опрос КП]
Новости 24
В Брянске священнослужитель объяснил скопление людей возле храма
Застрявшая в Иордании жительница Брянска вернулась на родину
Больше 94 тысяч брянских семей ждут выплату в десять тысяч рублей
В Брянске на улице Октябрьской запретят остановку
В Брянске сделали лишь 25 из 366 мусорных площадок
В Брянске следователи опровергли информацию об уголовном деле строителя Михаила Кабанова
Брянская область вошла в пятерку лидеров по количеству выздоровевших от коронавируса
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
Из озера в Дятьковском районе подняли тело 44-летнего мужчины
В Брянске планируют построить школу на улице Флотской
Нам сверху видно все, ты так и знай!
В Брянске завершается ремонт улицы Белорусской
В брянском Новозыбкове разваливается водонапорная башня
Житель Брянска ударил ножом в живот свою невесту
Скончался старейший преподаватель брянского вуза
В Дятьковском районе резко выросло количество заболевших коронавирусом
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса немного вырос
В Брянской области за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса
В брянском Хотылеве сфотографировали полуразрушенный каменный мост
В соцсетях рассказали о гибели 11-летней брянской девочки, проглотившей батарейку